Трех застройщиков в Приморье по инициативе властей признали банкротами

ВЛАДИВОСТОК, 21 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Приморского края признал банкротами трех недобросовестных застройщиков, возводивших дома для участников долевого строительства. Как сообщает в пятницу пресс-служба правительства Приморского края, процедура необходима для достройки проблемных домов за счет федеральных и краевых средств.

"На основании обращений правительства Приморского края инициирована процедура банкротства в отношении восьми застройщиков, которые подходят по параметрам под условия этого закона (218-ФЗ от 29 июля 2017 года). На сегодняшний день в отношении трех застройщиков (АО "Альянсгрупп Инвестиции и Строительство", ООО "Соломон", потребительский кооператив "ЖСК-88") заявления фонда признаны обоснованными. Данные застройщики признаны банкротами, открыто конкурсное производство", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, после назначения конкурсного управляющего и оценки стоимости достройки дома Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства принимает решение о финансировании строки либо о нецелесообразности завершения строительства и возврата денег дольщикам. Финансирование федеральным фондом будет происходить за счет средств федерального и краевого бюджетов в соотношении 88% на 12%.

Заявления фонда о признании еще пяти приморских застройщиков банкротами приняты к производству в Арбитражном суде. Как ранее заявлял губернатор Приморья Олег Кожемяко, всего в 2020 году планируется достроить 12 домов-долгостроев.

Обманутые дольщики Приморского края за последние несколько лет неоднократно обращались к президенту с просьбой разобраться в их проблеме, этот вопрос был поднят на встрече президента РФ Владимира Путина с общественностью Дальневосточного федерального округа в сентябре 2019 года. Контроль за вводом проблемных домов в эксплуатацию проходит также по региональной госпрограмме "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края". Губернатор края Олег Кожемяко в 2018 году поставил задачу решить проблему и искоренить понятие "обманутый дольщик" в Приморье. В 2019 году было введено в строй пять проблемных домов.