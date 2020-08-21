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Кабмин утвердил Стратегию развития деятельности России в Антарктике до 2030 года

Она позволит, в частности, модернизировать структуру зимовочных станций, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Правительство России утвердило Стратегию развития деятельности Российской Федерации в Антарктике до 2030 года. Как сообщает в пятницу официальный сайт кабмина, решение об этом было принято в среду на заседании правительства.

Открывая заседание, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что стратегия позволит модернизировать структуру зимовочных станций, создать на основе сезонной полевой базы "Русская" круглогодично действующую антарктическую станцию. Также планируется внедрить современные средства коммуникации и технологии, построить новое научно-исследовательское судно, оснастить Российскую антарктическую экспедицию двумя самолетами типа Ил-114, а на базе третьего создать комплексную аэрогеофизическую лабораторию. По словам Мишустина, все это позволит провести современные комплексные научные исследования и природоохранные мероприятия на уровне ведущих антарктических держав и укрепит позиции России в системе Договора об Антарктике.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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