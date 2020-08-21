Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,86 рубля

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,1%, до отметки в 73,86 руб., курс евро также прибавил 0,1%, до 87,65 руб. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:05 мск, курс доллара рос до 73,88 руб. (+0,12%), а курс евро - до 87,7 руб. (+0,15%).

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,66% и достиг отметки 3013,4 пункта, индекс РТС увеличился на 1,1%, до 1286,6 пункта.

По данным на 10:06 мск индексы демонстрировали усиление положительной динамики. Индекс Мосбиржи рос уже на 1%, до 3023,44 пункта, РТС - на 1,4%, до 1290,23 пункта.