Одаренные дети смогут получить гранты через портал госуслуг

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ открыла возможность для школьников, имеющих достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, получить гранты на 125 тыс. руб. Для этого либо дети, либо их законные представители должны подать заявление через портал госуслуг, говорится в сообщении ведомства.

Подача заявлений начинается 1 сентября и продлится до 10 октября. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале, оформить заявку на грант может законный представитель либо сам школьник, достигший 14 лет.

"К электронному заявлению необходимо прикрепить скан-копии или фотографии справки с места учебы и документов, подтверждающих высокие достижения в профильных областях. В заявлении также нужно указать реквизиты расчетного счета, открытого в российской кредитной организации", - объяснили в Минкомсвязи.

Решение по выплате гранта будет принято в срок до 1 ноября 2020 года.

Претендовать на грант могут российские школьники и дети с российским гражданством, проживающие за рубежом, имеющие особые достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, а также включенные в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности.

Предоставление таких грантов - часть мероприятий в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпрограммы "Цифровая экономика".