Банк России аннулировал лицензию у московского банка "Славянский кредит"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Банк России приказом от 21 августа 2020 года аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Славянский кредит", говорится в сообщении регулятора.

Банк занимал 287-е место в банковской системе РФ, является участником системы страхования вкладов.

"Основанием для аннулирования лицензии у ООО КБ "Славянский кредит" послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания участников о ее добровольной ликвидации", - отмечается в сообщении ЦБ.

По данным регулятора, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

В соответствии с законодательством РФ, в банк будет назначена ликвидационная комиссия.