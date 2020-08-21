В профсоюзе заявили, что "Беларуськалий" работает на полную мощность

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Крупнейшее в Белоруссии предприятие "Беларуськалий" работает в штатном режиме, на полную мощность. Об этом сообщил ТАСС в пятницу руководитель "Белхимпрофсоюза" (первичная профсоюзная организация "Беларуськалия") Андрей Рыбак.

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"Предприятие работает в штатном режиме, вновь на полную мощность. Главное - выполнять свои обязательства перед заказчиками. Многие их тех, кто бастовал, поменяли свое решение", - сказал он.

Ранее руководитель "Белхимпрофсоюза" подтвердил, что производство на предприятии было частично остановлено - часть рабочих бастовала. Стачечный комитет ОАО "Беларуськалий" заявлял о продлении забастовки, несмотря на сообщения руководства предприятия о возобновлении работы всех его подразделений. Также стачком призывал шахтеров выходить на митинги на городскую площадь Солигорска.

ОАО "Беларуськалий" является одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок, который реализует свою продукцию через ОАО "Белорусская калийная компания".