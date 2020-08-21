Росстандарт сообщил об отзыве 707 автомобилей Mercedes-Benz и 417 BMW

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. АО "Мерседес-Бенц Рус" - официальный представитель Mercedes-Benz в России - отзывает 706 автомобилей Mercedes-Benz X-Class (тип 470) говорится в сообщении Росстандарта.

Речь идет об автомобилях, изготовленных в период с января 2018 года по апрель 2019 года.

"Причиной отзыва транспортных средств является то, что активная система экстренного торможения во время движения может ошибочно распознать препятствие, которого на самом деле нет. Это может привести к тому, что автомобиль самостоятельно затормозит, что станет неожиданностью для водителя и следующего позади транспорта. В случае сильного автоматического торможения вплоть до возможной полной остановки не может исключаться негативное влияние или даже угроза, особенно для следующего позади транспорта, что может повысить риск возникновения аварии", - уточнили в ведомстве.

На транспортных средствах обновят программное обеспечение блока управления вспомогательными системами до актуальной версии.

Кроме того, официальный представитель Mercedes-Benz в России сообщил об отзыве одного Mercedes-Benz V-Class/VITO (тип 447), изготовленного в феврале 2020 год, по причине слабой затяжки двух болтовых соединений между основанием каркаса сидения слева и полом кузова. На указанном авто проверят соединения и откорректируют затяжки предписанным моментом.

Также в Росстандарте сообщили об отзыве 417 автомобилей BMW X6 (серия G06), X6M (серия F96), реализованных в период с декабря 2019 года по март 2020 года, причиной отзыва которых является возможное расслаивание на верхнем заднем спойлере с правой стороны из-за некачественного склеивания. При высоких скоростях возможно отсоединение спойлера от кронштейна. На автомобилях будет проведена проверка заднего спойлера и при необходимости его замена.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.