В Грузии заявили о заинтересованности в восстановлении авиасообщения с Россией

ТБИЛИСИ, 21 августа. /ТАСС/. Воздушное авиасообщение между Тбилиси и Москвой было прервано по решению российской стороны, однако Грузия заинтересована в его восстановлении. Об этом в пятницу ТАСС сообщил спецпредставитель премьер-министра по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе.

"Воздушное сообщение было прервано не по инициативе грузинской стороны. Это сделала российская сторона. Мы были и остаемся заинтересованными в восстановлении регулярного сообщения. Если с российской стороны будет желание восстановить полеты, мы готовы поставить этот вопрос на повестку дня, однако все, конечно же, зависит от эпидемиологической обстановки", - сказал Абашидзе.