Размер госдолга Великобритании в июле впервые превысил £2 трлн

ЛОНДОН, 21 августа. /ТАСС/. Размер государственного долга Великобритании в июле впервые превысил £2 трлн (более $2,6 трлн) после значительного роста расходов правительства из-за кризисной ситуации вследствие пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Национальной статистической службы Соединенного Королевства (ONS).

Тем самым госдолг Британии также превысил в минувшем месяце размер ВВП страны. На фоне падения налоговых поступлений после вхождения британской экономики впервые за последние 11 лет в рецессию и принятия целого ряда мер по поддержке бизнеса и роста расходов на социальные нужды дефицит бюджета в июле составил £26,7 млрд ($35 млрд). Объем заимствований за первые четыре месяца 2020-2021 финансового года (начинается в апреле) достиг £150,5 млрд ($197,7 млрд).

Великобритания - одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. По сведениям Минздрава, в королевстве инфицированы свыше 322 тыс. человек, а число летальных исходов достигло 41 403.

Опасаясь второй волны эпидемии, британские власти принимают меры для того, чтобы сократить риск завоза инфекции из-за рубежа. В четверг объявлено о новом расширении списка стран и территорий, по прибытии из которых в Соединенное Королевство необходимо две недели соблюдать режим самоизоляции. Его пополнили Австрия, Хорватия, а также островное государство Тринидад и Тобаго. При этом из списка была исключена Португалия.