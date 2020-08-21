Почти 900 идей представлено для трека "Современная экономическая политика" на конкурс АСИ

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Около 900 идей представлено для трека "Современная экономическая политика" в рамках форума "Сильные идеи для нового времени", организуемого Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс. Такие данные содержатся в презентации, представленной в пятницу в ходе обсуждения трека на площадках ТАСС и АСИ и Росконгресса.

До 24 августа все желающие могут представить свои идеи по семи направлениям форума на крауд-платформе. Отобранные предложения дорабатываются вместе с экспертами. Наиболее значимые инициативы получат поддержку АСИ и партнеров, а авторы топ-100 идей представят их на форуме руководству страны. Идеи, которые собираются по треку "Современная экономическая политика", ориентированы на поиск новых решений и инициатив, обеспечивающих вывод страны на траекторию опережающего экономического роста.

Как следует из презентации, на данный трек предложено 880 идей. Наибольшее число из них посвящено туризму, далее следует тема делового климата и новой регуляторики, за ними - "зеленая экономика" и предложения по развитию малого и среднего предпринимательства. Кроме того, поступили идеи, посвященные инвестициям, экспорту, в том числе экспорту продуктов в ИТ-секторе.

Наиболее активными регионами по числу заявок стали Москва (представлено 183 идеи), Краснодарский край (55 идей), Санкт-Петербург (38 идей), Кемеровская область (31 идея), Нижегородская и Ростовская области (по 29 идей).

"В этом треке мы собираемся поговорить о серьезных вызовах, с которыми столкнулся бизнес в этом году, и наших ответов на эти вызовы. Это, прежде всего, фискальная перезагрузка, инструменты денежно-кредитной поддержки и развития, перезагрузка всей контрольно-надзорной деятельности и многие другие аспекты, которые помогут достичь существенного экономического роста", - сказал в ходе презентации советник гендиректора АСИ Александр Любосердов. По его словам, в рамках трека планируется поговорить "не только об идеях, но и о конкретных прикладных проектах, которые можно реализовать уже сейчас". "От бизнеса мы ждем хорошо проработанные предложения", - добавил он.

Форум АСИ и Фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени" пройдет в октябре в Сочи. Организационный комитет форума возглавляет первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Генеральный информационный партнер - информационное агентство ТАСС.