Молдавия рассчитывает получить российский кредит до конца года

КИШИНЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Молдавия рассчитывает до конца текущего года получить от России кредит в размере €200 млн, переговоры по которому были начаты между правительствами двух стран в июле. Об этом сообщил в пятницу президент республики Игорь Додон в ходе очередного выпуска программы "Президент отвечает".

"Для нас очень важно получить эти деньги до конца года. Я уверен, что мы их получим", - сказал президент.

Россия согласилась выделить Молдавии заем по просьбе Додона. Ранее договор о его предоставлении был одобрен кабинетом министров и ратифицирован парламентом республики. Финансирование было запланировано в бюджетах двух стран на 2020 год. Однако проевропейская оппозиция Молдавии обвинила Додона и правительство в том, что переговоры велись недостаточно открыто, а также подвергла критике ряд положений соглашения, оспорив его в Конституционном суде (КС). По словам молдавского президента, новый договор будет учитывать заключение КС.

Согласно предварительным договоренностям, средства предоставлялись Молдавии на 10 лет под 2% годовых. Их планировалось направить на покрытие дефицита бюджета, возникшего в связи с пандемией коронавируса и кризисом в экономике.