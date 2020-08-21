Восстановление пассажирского ж/д сообщения с Узбекистаном обсудят в ближайшее время

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. РЖД уведомили Минтранс РФ о желании Узбекистана восстановить регулярное пассажирское железнодорожное сообщение между странами, этот вопрос рассмотрят в ближайшее время. Об этом заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров, слова которого приводятся в пресс-релизе компании.

"Мы находимся в постоянном контакте с коллегами из Узбекистана и решаем все вопросы, связанные с вывозом людей, в приоритетном порядке. Что касается восстановления регулярных пассажирских перевозок, то мы проинформировали Минтранс России о запросе узбекской стороны. И в ближайшее время эта ситуация будет рассмотрена, и по ней будет принято решение", - отметил он.

В сообщении РЖД также говорится, что объем грузовых перевозок между Россией и Узбекистаном за 7 месяцев вырос на четверть и составил 4,5 млн тонн.

В марте РЖД на фоне пандемии временно приостановили курсирование международных пассажирских поездов в Узбекистан.