Авиакомпания "Азимут" с сентября начнет полеты из Калининграда в Минеральные Воды

КАЛИНИНГРАД, 21 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" с 7 сентября планирует начать выполнение рейсов из Калининграда в Минеральные Воды и увеличить количество рейсов из Калининграда в Краснодар. Оба направления включены в дополнительный перечень субсидированных маршрутов из Калининграда, сообщила в пятницу пресс-служба калининградского аэропорта Храброво.

"С 7 сентября а/к "Азимут" планирует начать полеты по новому направлению из Калининграда в Минеральные Воды и увеличивает количество рейсов в Краснодар. Направления Минеральные Воды и Краснодар по постановлению правительства РФ от 10. 08. 2020 г. № 1205 вошли в дополнительный перечень субсидируемых маршрутов из Калининграда", - говорится в сообщении.

Рейсы по маршруту Калининград - Минеральные Воды - Краснодар и в обратном направлении будут выполняться три раза в неделю по понедельникам, четвергам и субботам на самолетах SSJ100 в компоновке 100 пассажирских кресел. Полетная программа запланирована в рамках летнего расписания до 24 октября 2020 года, уточнили в пресс-службе.

Прямые рейсы из Калининграда в Краснодар сейчас выполняются трижды в неделю. С сентября "Азимут" увеличит их количество до пяти раз в неделю. Улететь из Калининграда в Краснодар можно будет прямым рейсом или с посадкой в Минеральных Водах, добавили в пресс-службе.

Аэропорт Калининграда имеет статус федерального. Связан регулярными рейсами с Москвой, Петербургом, Екатеринбургом, Череповцом, Белгородом, Сыктывкаром, Пермью, Сочи, Псковом, Петрозаводском, Воронежем, Мурманском, Архангельском, Ростовом-на-Дону, Калугой, Краснодаром, Минском, Гомелем, Ташкентом. Пассажиропоток в 2019 г. составил 2,3 млн человек.