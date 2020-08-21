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Посещаемость сайта туров с кешбэком выросла десятикратно с момента его запуска

Программа возврата части потраченных средств путешественникам стартовала с 21 августа и продлится до 28 августа включительно

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Посещаемость сайта мирпутешествий.рф, на котором можно приобрести туры по России с последующим возвратом части потраченных средств, выросла в десять раз с момента запуска программы туристического кешбэка. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в эфире радиостанции "Комсомольская правда" 21 августа.

"Мы с первых минут, конечно же, увидели десятикратный рост посещений на сайте <...> мирпутешествий.рф, - сказала она. - И первые покупки прошли буквально в первые минуты от старта программы".

Разработанная Ростуризмом программа продажи туров по внутренним направлениям, за которые предусмотрен возврат части потраченных средств путешественникам, стартовала в России с 21 августа, она продлится до 28 августа включительно. На эти цели правительством РФ было выделено 15 млрд рублей, ожидается, что акцией смогут воспользоваться порядка 3 млн человек.

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РоссияДогузова, Зарина Валерьевна
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