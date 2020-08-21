В Кировской области планируют создать кластер легкой промышленности

КИРОВ, 21 августа. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют создать кластер легкой промышленности в регионе, о намерении вступить в кластер заявили 15 компаний, сообщается на сайте правительства области.

"Принято решение о создании нового кластера легкой промышленности в Кировской области. Предварительно свое желание о вступлении в кластер уже выразили 15 компаний", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Кировской области до сих пор было только два инновационных кластера - биотехнологический и биофармацевтический. Кластер легкой промышленности планируют создать с целью выстраивания межкооперационных связей, налаживания взаимодействия между представителями бизнеса. Кроме того, по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" участники территориальных кластеров могут получить господдержку в виде сертификации продукции, проведения маркетингового исследования, организации участия в выставках, проведения рекламной кампании в СМИ.

На утверждении правительства Кировской области также находятся стратегии создания еще двух территориальных кластеров - туристско-рекреационного и информационных технологий.

По данным правительства региона, в Кировской области легкая промышленность представлена производством меха, меховых изделий и кожи, швейным и трикотажным производством и пошивом обуви, производством детских товаров. Основным производителем трикотажных изделий в регионе является ОАО "Кировская трикотажная фабрика", "Вахруши - Литобувь" занимает третье место в стране по объему выпуска рабочей обуви, "Производственная фирма "Лель" - единственное обувное предприятие, производящее детскую и подростковую обувь исключительно на территории России, а предприятие "Весна" - один из лидеров в производстве кукол в России.