"Иркутскэнерго" оценит влияние очага ртутного загрязнения на ТЭЦ в Усолье-Сибирском

"Оценка влияния объекта накопленного вреда - цех ртутного электролиза ООО "Усольехимпром" (г. Усолье-Сибирское) - на загрязнение ртутью почво-грунтов, подземных вод, сточных вод сетей канализации территории ТЭЦ-11 (включая промплощадку и золоотвал) с целью подтверждения негативного влияния объекта накопленного вреда ООО "Усольехимпром", - говорится в материалах закупки.

ИРКУТСК, 21 августа. /ТАСС/. Компания "Иркутскэнерго" объявила тендер на выполнение работ по оценке влияния очага ртутного загрязнения в городе Усолье-Сибирское на территорию ТЭЦ-11. Информация размещена на сайте госзакупок.

Необходимость в проведении оценки связана с превышением "установленного норматива допустимого сброса по ртути в сточных водах сети канализации ТЭЦ-11" и риском "наложения штрафных санкций за превышение норматива допустимого сброса по ртути". "Иркутскэнерго" необходимо разработать мероприятия, которые позволят привести содержание ртути до нормативных значений. Начальная цена контракта составляет 4 млн 617 тыс. 705,11 рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 24 августа.

ТЭЦ-11, по данным с сайта "Иркутскэнерго", производит тепловую и электрическую энергию для промышленных предприятий и населения города Усолье-Сибирское и Усольского района.

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в городе Усолье-Сибирское, где проживают более 76 тыс. человек. На промплощадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после закрытия в 1998 году цеха ртутного электролиза. Там также хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами. С октября 2018 года в городе действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ. Ближайшие к "Усольехимпрому" жилые дома находятся в 2 км. Сам город расположен в 77 км от Иркутска на берегу Ангары.

Президент Владимир Путин 30 июля распорядился задействовать ресурсы всех органов власти для решения экологических проблем Усолья-Сибирского. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку. Промплощадку уже взяли под охрану войска Росгвардии, специалисты Минобороны ее обследовали. Сейчас в Усолье-Сибирское на ликвидации загрязнения работают специалисты Минобороны, Росатома, Федерального экологического оператора.