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Кризис в Белоруссии

В Белоруссии считают, что Нацбанк обладает достаточными резервами для стабильности

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Национальный банк Белоруссии обладает необходимыми резервами для поддержания стабильности на валютном рынке страны. Об этом заявил в пятницу первый заместитель премьер-министра республики Николай Снопков.

"Я уверен, что Национальный банк обладает достаточными резервами, компетенцией, достаточным запасом прочности для того, чтобы обеспечить стабильность на валютном рынке", - отметил Снопков, высказывания которого разместила в Facebook пресс-секретарь премьер-министра страны Александра Исаева.

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