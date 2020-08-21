Доля доходов бизнеса в РФ в пандемию снизилась до минимума за последние 20 лет

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России в период пандемии снизилась до 3,5%, что является минимальным значением за последние 20 лет. Об этом сообщил в пятницу президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.

"Доходность бизнеса в России резко снизилась за 20 лет. С другой стороны, доля государственного сектора резко увеличилась. Где основная рентабельность сегодня? В сырьевом секторе и финансовом. Реальный сектор экономики сегодня работает с минимальной прибылью", - сказал он в ходе онлайн-презентации на площадке ТАСС трека "Современная экономическая политика" форума "Сильные идеи для нового времени", организуемого АСИ и Росконгрессом.

По словам Калинина, доля предпринимательских доходов в общих доходах населения РФ в 2000 году была 14,7%. "На начало этого года цифра была уже 5,9%, а в период пандемии опустилась до 3,5%", - отметил он, уточнив, что эти данные основаны на отчетах Росстата.

Он считает ключевым вопросом тему возвращения доходности в российский бизнес. По его словам, направленные на это идеи ждут от участников трека "Современная экономическая политика".

До 24 августа все желающие могут представить свои идеи по семи направлениям форума на крауд-платформе. Отобранные предложения дорабатываются вместе с экспертами. Наиболее значимые инициативы получат поддержку АСИ и партнеров, а авторы топ-100 идей представят их на форуме руководству страны. Идеи, которые собираются по треку "Современная экономическая политика", ориентированы на поиск новых решений и инициатив, обеспечивающих вывод страны на траекторию опережающего экономического роста.

Форум АСИ и Фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени" пройдет в октябре в Сочи. Организационный комитет форума возглавляет первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Генеральный информационный партнер - информационное агентство ТАСС.