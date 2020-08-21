В КБР экспорт продукции АПК увеличился в два раза за первое полугодие 2020 года

НАЛЬЧИК, 21 августа. /ТАСС/. Экспорт продукции агропромышленного комплекса увеличился в два раза за первое полугодие 2020 года в Кабардино-Балкарии (КБР) относительно прошлогодних показателей за аналогичный период. Показатели нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в регионе перевыполнены, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе республиканского Минсельхоза.

"За шесть месяцев 2020 года в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" Кабардино-Балкария экспортировала продукции агропромышленного комплекса на сумму свыше $17 млн, что составляет 87% от плана на текущий год. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года составляет более чем 200%", - говорится в сообщении.

Из Кабардино-Балкарии на экспорт в 19 стран мира отправляется молочная и кисломолочная продукция, мясо птицы, кондитерские изделия, вода минеральная и сладкие газированные напитки, свежие фрукты и семена гибридов кукурузы. География поставок обширна - это как страны ближнего зарубежья - Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Туркмения, Абхазия, Узбекистан, так и дальнего - США, Монголия, Китай, ОАЭ.

"В структуре отгруженной на экспорт продукции из КБР на семена кукурузы приходится порядка 4% (около 630 т), что соответствует аналогичному периоду прошлого года. Экспорт сладких газированных напитков составил свыше 904 т или 146% к первому полугодию 2019 года. Кондитерских изделий из Кабардино-Балкарии на внешние рынки направлено порядка 1,4 тыс. т или 108% к 2019 году", - уточнили в ведомстве. Помимо этого, по позиции "прочие продукты", куда входит крахмал, мясо-молочная продукция, овощные консервы, другие пищевые продукты, а также корма для животных, отмечен рост экспорта более чем в 2 раза.

"У агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарии имеется большой потенциал для увеличения объемов экспортируемой продукции. Надеемся в ближайшие годы расширить не только список стран-экспортеров, но и ассортимент поставляемой за рубеж продукции", - прокомментировал министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарии Хасан Сижажев.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85% - до 250 млрд долл.