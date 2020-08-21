Глава "Опоры России" предложил создать рейтинг муниципалитетов по привлечению инвестиций

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Глава общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин предложил создать рейтинг муниципальных образований в регионах России по созданию благоприятного инвестиционного климата на этих территориях.

"Регион должен иметь систему рейтингования и оценки инвестиционного климата в муниципалитетах. Во многом бизнес завязан на муниципалитете. Например, в вопросах получения разрешения на строительство, газификации объекта, выборе расположения нестационарных торговых объектов", - сказал он в пятницу в ходе онлайн-обсуждения на площадке ТАСС трека "Современная экономическая политика" форума "Сильные идеи для нового времени", организуемого АСИ и Росконгрессом.

По его словам, такая система уже реализована в ряде регионов, но нужна повсеместно. В пример он привел Тюменскую область, где "каждый год рейтингуют инвестиционный климат в муниципалитетах, причем в саму систему рейтингования вовлечены все сообщества предпринимателей". "Те муниципалитеты, которые набирают по этому рейтингу высшие баллы, получают дополнительные субсидии из регионального бюджета", - отметил Калинин.

Председатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик, также участвовавший в обсуждении, согласился с необходимостью ведения подобного рейтинга, однако указал, что такая практика должна быть добровольной.

"Я считаю, что это не будет работать, если станет обязательной программой. Это должно быть произвольной программой. Мы очень часто любим плодить сложные бюрократические сущности, за которыми стоит очень хорошая идея, но их воплощение оставляет желать лучшего. Если ты хочешь, чтобы твой муниципалитет жил достойно, в него приезжали новые инвесторы и сохранялись граждане, значит, ты [как чиновник] будешь это делать. А навязанная идея может оказаться не тем, что мы от нее ждем", - сказал он.

Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов в ходе обсуждения назвал идею правильной, согласившись с тем, что "она должна идти снизу", то есть из самого муниципалитета. "Нужно создать такую систему, когда глава муниципального образования будет замотивирован, он будет понимать, что развитие муниципалитета увязано [с созданием благоприятного инвестклимата]", - отметил он.

О форуме

Форум АСИ и Фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени" пройдет в октябре в Сочи. До 24 августа все желающие могут представить свои идеи по семи направлениям форума на крауд-платформе. Отобранные предложения дорабатываются вместе с экспертами. Наиболее значимые инициативы получат поддержку АСИ и партнеров, а авторы топ-100 идей представят их на форуме руководству страны. Идеи, которые собираются по треку "Современная экономическая политика", ориентированы на поиск новых решений и инициатив, обеспечивающих вывод страны на траекторию опережающего экономического роста.

Организационный комитет форума возглавляет первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Генеральный информационный партнер - информационное агентство ТАСС.