Белорусский рубль вновь подешевел к трем основным валютам

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Белорусский рубль на торгах в пятницу вновь подешевел по отношению к трем основным валютам, сообщается на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи .

Доллар подорожал на 0,0359, до 2,5216 рубля. Курс евро вырос на 0,036 и составил 2,9819 рубля. Российский рубль также стал дороже на 0,0269 рубля и стоит сейчас 3,4005 белорусского рубля за 100 российских рублей.

Ранее в пятницу в белорусской столице можно было наблюдать очереди к обменным пунктам. Вместе с тем первый заместитель премьер-министра республики Николай Снопков заверил, что Национальный банк Белоруссии обладает необходимыми резервами для поддержания стабильности на валютном рынке страны.