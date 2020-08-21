{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии

Белорусский рубль вновь подешевел к трем основным валютам

Ранее в Минске наблюдались очереди к обменным пунктам

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Белорусский рубль на торгах в пятницу вновь подешевел по отношению к трем основным валютам, сообщается на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

На эту тему
Таймлайн кризиса в Белоруссии: от президентских выборов к протестам

Доллар подорожал на 0,0359, до 2,5216 рубля. Курс евро вырос на 0,036 и составил 2,9819 рубля. Российский рубль также стал дороже на 0,0269 рубля и стоит сейчас 3,4005 белорусского рубля за 100 российских рублей.

Ранее в пятницу в белорусской столице можно было наблюдать очереди к обменным пунктам. Вместе с тем первый заместитель премьер-министра республики Николай Снопков заверил, что Национальный банк Белоруссии обладает необходимыми резервами для поддержания стабильности на валютном рынке страны.

 

Теги
БелоруссияКризис в Белоруссии
Число индивидуальных предпринимателей в Москве выросло в 3,3 раза
Таким образом, общее количество действующих индивидуальных предпринимателей в городе на 1 августа составило 360,4 тыс.
Читать полностью