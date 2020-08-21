В Белоруссии не будут замораживать валютные операции и ограничивать снятие вкладов

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Правительство Белоруссии не обсуждает планы по ограничению снятия вкладов и приостановления валютных операций в стране. Об этом заявил в пятницу первый вице-премьер правительства Николай Снопков, видео с высказываниями которого распространила пресс-служба Совмина.

"Я уполномочен официально заявить, что о таких программах я не слышал", - сказал Снопков.

Первый вице-премьер заявил, что правительство, наоборот, работает над тем, чтобы "убрать все бюрократические, административные, сдерживающие барьеры и нормативно-правовые акты, которые негативно влияют на хозяйственную деятельность и бизнес".

Снопков рассчитывает, что по итогам нынешнего года удастся преодолеть экономический спад и вывести ВВП на уровень прошлого года. "Пока особых предпосылок к тому, что мы не выйдем на 100% (к ВВП 2019 года - прим. ТАСС) нет", - отметил первый вице-премьер Белоруссии.

В последние дни в республике наблюдается ослабление курса белорусского рубля к основным валютам. В обменных пунктах выстраиваются очереди из желающих приобрести валюту.