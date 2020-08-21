Набсовет Сбербанка предлагает направить на дивиденды за 2019 год 422,4 млрд руб.

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Наблюдательный совет Сбербанка не стал изменять ранее рекомендованный объем дивидендов за 2019 год и предлагает направить на выплаты 422,4 млрд рублей - 50% от чистой прибыли. Об этом сообщил глава госбанка Герман Греф в рамках онлайн пресс-конференции.

"Было принято решение поддержать решение, которое было принято на нашем наблюдательном совете в июне, о выплате 50% (объема прибыли в виде) дивидендов - в размере 422,4 млрд рублей", - сказал он. Греф также отметил, что дивиденды получат в том числе 500 тыс. акционеров - физлиц, а дивидендная доходность на акцию составит более 8% годовых.

"За всю историю Сбербанка это самые высокие выплачиваемые дивиденды, и за всю историю корпоративного рынка ни одна компания никогда ни в один из годов не выплачивала столь высокие дивиденды. Мы пошли на это в силу того, что мы понимаем, что у нас достаточность капитала во всех сценарных планах, которые мы отработали за этот период времени, превышает установленный минимум в 12,5%, который мы сами для себя установили, и, конечно, он далек от того нормативного минимума, который установлен регулированием ЦБ", - добавил он.

Кроме того, глава госбанка рассчитывает на сохранение выплат дивидендов Сбербанка в размере 50% и в 2021 году.

"Я надеюсь, что в этом году мы все сложнейшие последствия коронавируса переживем, и в следующем году тоже сможем заплатить тот объем дивидендов, который ранее согласовывали с нашими акционерами", - сказал добавив, что на сегодняшний день разрабатывается новая стратегия Сбербанка, часть которой будет касаться дивидендной политики. Стратегия будет представлена на утверждение акционеров в конце 2020 года.

Собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров Сбербанка пройдет 25 сентября, сообщил Греф.

"25 сентября пройдет годовое собрание, на котором члены наблюдательного совета должны быть выбраны", - сказал он. Греф добавил, что собрание было перенесено чтобы посмотреть, как банк сможет пройти кризис без дополнительных мер поддержки - таких, как снижение дивидендных выплат.

За первое полугодие 2020 года чистая прибыль банка упала на 40%. По результатам семи месяцев этот показатель отстал от показателя за соответствующий период прошлого года на 22,5% и составил 403 млрд руб.

Греф отметил, что после волатильного второго квартала ситуация начала выправляться. По его словам, стрессовые показатели банка неплохие - существенно сократились расходы, цифровые сервисы смогли предоставить клиентам практически весь объем услуг.

Новый состав набсовета Сбербанка

Замминистра финансов РФ Владимир Колычев и зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко номинированы в новый состав наблюдательного совета Сбербанка.

"В состав кандидатур в члены наблюдательного совета также были включены вице-премьер Дмитрий Николаевич Чернышенко и второй рекомендованный к избранию кандидат - это заместитель министра финансов Российской Федерации (Владимир) Колычев", - сказал Греф.

Глава Сбербанка уточнил, что всего в состав набсовета номинированы 14 кандидатов. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин разрешил Чернышенко и Колычеву войти в наблюдательный совет Сбербанка на безвозмездной основе.

"У нас сейчас выдвинуто четырнадцать кандидатов на четырнадцать мест. И 25 сентября пройдет годовое собрание (акционеров), на котором члены наблюдательного совета должны быть выбраны", - добавил Греф.

При этом он не исключил в будущем возможных изменений в составе правления кредитной организации. "Будут ли изменения в составе правления? Ну, наверное, будут, смотря о каком периоде времени идет речь. У нас идут постоянные изменения. Сейчас пока я ничего комментировать не могу, потому что никаких изменений на сегодня нет", - отметил глава банка.

Планы по изменению набсовета

В мае глава Сбербанка Герман Греф сообщал, что список кандидатов в новый состав наблюдательного совета в связи с переходом контрольного пакета акций Сбербанка от Банка России к правительству РФ будет определен в августе. Позиция независимых директоров в набсовете будет усилена, отмечал он.

Сейчас в наблюдательный совет Сбербанка входят 14 человек, в том числе глава госбанка Герман Греф. Колычев и Чернышенко в настоящий момент не являются членами набсовета.

От Банка России в наблюдательный совет Сбербанка входят первые зампреды Сергей Швецов и Ольга Скоробогатова, член совета директоров Надежда Иванова, главный аудитор Валерий Горегляд и советник председателя Сергей Игнатьев.