Индивидуальные тарифы ОСАГО. Что меняется для водителей

В России вступили в силу основные положения закона об индивидуализации тарифов ОСАГО. Этот документ депутаты разработали в противовес тому, что изначально предлагал Минфин. Его вариант еще в октябре 2019 года сняли с рассмотрения. А все из-за опасений, что он мог спровоцировать рост тарифов по крайней мере на 30%.
Правительственный законопроект должен был стать вторым из двух этапов отраслевой реформы, которую проводят Центробанк и Минфин. О первом — когда ЦБ расширил тарифный коридор и изменил схему расчета двух коэффициентов — можно почитать в другом нашем материале.
А здесь разбираемся, что все-таки меняется для водителей.
Что предложили авторы документа?
Разрешить страховщикам самим определять базовую ставку тарифа (в пределах установленных ЦБ ограничений) с учетом того, были ли у водителя грубые нарушения правил дорожного движения — проезд на красный свет, большое превышение скорости, выезд на встречную полосу и "пьяное" вождение. При этом те случаи, которые попадут на камеры видеофиксации, учитываться не будут.
Кроме того, новый федеральный закон выделяет иные факторы, которые влияют на личностные характеристики водителей и которые страховые определят сами. Как-то стандартизировать эти схемы расчета не будут. "Количество факторов у страховщиков может отличаться, а также их суть и перекрестное применение может быть разным", — объяснил начальник управления методологии Российского союза автостраховщиков (РСА) Андрей Спиров.
ЦБ будет следить, чтобы страховщики не дискриминировали водителей из-за их национальности, вероисповедания, языковой принадлежности и т.п.
Также документ сохраняет ограничение на максимальный размер страховой премии по договору ОСАГО. И в нем остаются основные действующие коэффициенты — Минфин хотел отменить региональный и по мощности двигателя.
Но появились и новые нормы, в том числе связанные с мерами по борьбе с распространением нового коронавируса:
страховщики на своих сайтах будут размещать калькуляторы, которые помогут клиентам рассчитывать стоимость полиса;
потерпевший автовладелец должен будет сообщить компании, где и когда планирует проводить независимую техническую экспертизу, если он будет делать это сам;
с 1 марта по 30 сентября 2020 года договор ОСАГО можно заключить без диагностической карты, которая подтверждает прохождение техосмотра. Но когда все ограничения, установленные из-за ситуации с коронавирусом, снимут, автомобилист должен будет в течение месяца, но не позднее 31 октября 2020 года, эту карту страховщику предоставить.
А как до сих пор рассчитывалась стоимость полиса ОСАГО?
Цена ОСАГО складывается из базового тарифа, который всегда должен быть в установленном ЦБ диапазоне, и разных коэффициентов. Учитывается:
- тип транспортного средства — мотоцикл, легковой или грузовой автомобиль;
- кто собственник — физическое или юридическое лицо;
- регион регистрации;
- количество аварий, в которых виноват покупатель полиса;
- указаны ли в полисе все, кто будет управлять машиной;
- возраст и стаж водителя;
- мощность двигателя;
- период использования машины в течение года;
- срок, на который покупается полис (если авто зарегистрировано за рубежом и временно используется в России).
Рассчитывается стоимость по формуле: базовый тариф выбранной компании умножается на коэффициенты. С 24 августа 2020 года ЦБ расширил коридор базового тарифа на 10% вверх и вниз. Для физических лиц это:
- для мотоциклов — 625–1548 рублей;
- для легковых автомобилей — 2471–5436 рублей.
Тарифы для юридических лиц и других видов транспорта можно посмотреть в правилах регулятора. Кроме того, компании тоже должны публиковать информацию о базовых тарифах на своих сайтах.
Коэффициенты, в свою очередь, позволяют компаниям оценивать риск, станет ли клиент виновником ДТП. Чем этот риск ниже, тем дешевле страховой полис.
Как определяется размер коэффициентов?
Регулятор скорректировал и некоторые из коэффициентов. Для расчета коэффициента территории (КТ) используется адрес регистрации водителя, указанный в его паспорте, свидетельстве о регистрации или паспорте транспортного средства. Если вы переезжаете, то должны поменять и адрес регистрации машины.
Величина коэффициента связана со статистикой выплат в конкретном регионе. Чем больше на дороге машин, тем выше риск попасть в аварию. А значит, и КТ будет больше. Так, например, в Москве этот коэффициент теперь равен 1,9, а в карельских селах — только 0,82.
Коэффициент бонус-малус (КБМ) отражает аккуратность водителя за рулем. Если за год по вашей вине не случилось ни одной аварии, то КБМ снизится от текущего значения и полис станет дешевле. Если ваши действия привели к трем и больше ДТП, то почти во всех случаях КБМ будет максимальным — 2,45. Новички, только сдавшие на права и купившие первый полис, получают коэффициент, равный 1. То есть у них нет ни скидки за безаварийное вождение, ни надбавки за ДТП. При этом сейчас КБМ обновляется только раз в год — 1 апреля. То есть если, например, в 2020 году авария произошла после 1 апреля, то она будет учтена в КБМ уже в 2021 году.
А если вы захотите вписать в полис несколько водителей, то использоваться при расчетах будет КБМ собственника автомобиля. Свой КБМ можно узнать на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА). Там же в специальном калькуляторе можно рассчитать и примерную стоимость полиса.
Если в полисе указаны все, кто будет управлять машиной, то коэффициент ограничения (КО) равен 1. Можно не вписывать конкретных водителей, тогда автомобилем сможет пользоваться любой человек, у кого есть действующие права соответствующей категории. Но и КО в этом случае будет больше — 1,94, а полис выйдет дороже.
Чем старше водитель и чем дольше он водит, тем меньше для него коэффициент возраста и стажа (КВС). С 2019 года всех водителей разделили на 58 категорий и каждой присвоили свой КВС. А теперь для водителей 16–21 года без стажа коэффициент вырос до 1,93, а для автомобилистов в возрасте от 59 лет со стажем от трех лет он значительно меньше — 0,92.
Стаж считается с момента оформления прав. Так что, даже если вы не водите автомобиль, но права у вас есть, стаж все равно начисляется. Когда в полис вписывают нескольких водителей с разными КВС, во внимание принимается самый большой показатель.
Коэффициент мощности (КМ) применяется только для легковых автомобилей. Чем выше мощность двигателя, тем выше коэффициент.
Еще использовать машину можно не весь год, а только, например, для поездок летом на дачу. Это отражает коэффициент сезонности (КС). Чем короче период, тем меньше коэффициент и дешевле страховка. Например, за трехмесячное использование машины КС составит 0,5. А вот при оформлении полиса на 10–11 месяцев скидки уже не будет — КС равен 1, как за весь год. По этой же схеме рассчитывается и коэффициент в зависимости от срока страхования (КП).
При этом ЦБ убрал из правил коэффициенты за использование прицепа (КПр) и дополнительный коэффициент (КН) за нарушение закона об ОСАГО.
А можно "на пальцах" посчитать?
Например, вы живете и зарегистрированы в Москве. КТ в столице равен 1,9, а базовый тариф страхования компания выбрала по максимуму — 5436 рублей.
Последнюю страховку вам рассчитывали с КБМ 0,95, и за год перед оформлением нового полиса вы не стали виновником ни одной аварии. Значит, новый КБМ снизится до 0,9.
В полис вы вписываете только одного водителя, то есть КО равен 1.
Предположим, вам 35 лет и водите вы 12 лет, тогда ваш КВС — 0,95.
У вас легковой автомобиль мощностью 130 л.с., и КМ в этом случае — 1,4.
Водить автомобиль вы собираетесь круглый год, так что КС — 1.
Расчеты
БТ х КТ х КБМ х КО х КВС х КМ х КС = цена полиса
5436 х 1,9 х 0,9 х 1 х 0,95 х 1,4 х 1 = 12 363,1 рубля
При этом по старым правилам цена полиса не могла больше чем в три раза превышать базовый тариф, умноженный на коэффициент территории, и в пять раз — для нарушителей закона об ОСАГО. Например, при максимальном базовом тарифе добропорядочным москвичам компании не должны были продавать полис дороже 32616 рублей (5436 х 2 х 3).
Новые правила эту формулу меняют. Теперь полис ОСАГО не должен будет стоить больше, чем максимальный базовый тариф ЦБ с учетом КТ, КБМ, КМ, КО, КВС и КС. То есть максимальная цена тоже будет зависеть от индивидуальных показателей водителя.
Зачем нужны изменения?
ОСАГО остается одним из самых распространенных страховых продуктов в России. По данным РСА, в 2018 году число заключенных договоров достигло 39,98 млн. При этом система подвергается широкой критике со стороны всех участников рынка.
Страховщики жалуются на большие убытки. А ЦБ с чиновниками неоднократно поднимали вопрос качества услуг и опасности мошенничества в сфере автострахования, которыми недовольны водители.
Целью реформы остается расчет индивидуальной цены ОСАГО для каждого водителя. В перспективе с 2023–2025 годов возможно полное освобождение тарифа ОСАГО от госрегулирования, сообщали ранее в Минфине. ЦБ уточнял, что нововведения, заработавшие в январе 2019 года, не позволяют пока полностью уйти от уравнительного ценообразования в ОСАГО, но создают возможность сделать систему более справедливой.
Что ждет автомобилистов и страховщиков?
Предполагается, что продолжающаяся либерализация рынка ОСАГО сделает его более конкурентным — компании будут бороться за клиентов, предлагая им выгодные и доступные тарифы.
"Первый этап реформы в 2019 году уже позволил снизить среднюю премию страховщиков в большинстве российских регионов — примерно на 5%", — рассказал глава РСА Игорь Юргенс.
По его словам, нововведения также усилили конкуренцию между рыночными игроками. "Мы убеждены, что дальнейшая реформа по индивидуализации тарифов приведет к еще большему снижению стоимости ОСАГО для безаварийных автовладельцев и к повышению комфорта их взаимодействия со страховыми компаниями", — отметил Юргенс.