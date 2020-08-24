Индивидуальные тарифы ОСАГО. Что меняется для водителей

Регулятор скорректировал и некоторые из коэффициентов. Для расчета коэффициента территории (КТ) используется адрес регистрации водителя, указанный в его паспорте, свидетельстве о регистрации или паспорте транспортного средства. Если вы переезжаете, то должны поменять и адрес регистрации машины.

Величина коэффициента связана со статистикой выплат в конкретном регионе. Чем больше на дороге машин, тем выше риск попасть в аварию. А значит, и КТ будет больше. Так, например, в Москве этот коэффициент теперь равен 1,9, а в карельских селах — только 0,82.

Коэффициент бонус-малус (КБМ) отражает аккуратность водителя за рулем. Если за год по вашей вине не случилось ни одной аварии, то КБМ снизится от текущего значения и полис станет дешевле. Если ваши действия привели к трем и больше ДТП, то почти во всех случаях КБМ будет максимальным — 2,45. Новички, только сдавшие на права и купившие первый полис, получают коэффициент, равный 1. То есть у них нет ни скидки за безаварийное вождение, ни надбавки за ДТП. При этом сейчас КБМ обновляется только раз в год — 1 апреля. То есть если, например, в 2020 году авария произошла после 1 апреля, то она будет учтена в КБМ уже в 2021 году.

А если вы захотите вписать в полис несколько водителей, то использоваться при расчетах будет КБМ собственника автомобиля. Свой КБМ можно узнать на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА). Там же в специальном калькуляторе можно рассчитать и примерную стоимость полиса.

Если в полисе указаны все, кто будет управлять машиной, то коэффициент ограничения (КО) равен 1. Можно не вписывать конкретных водителей, тогда автомобилем сможет пользоваться любой человек, у кого есть действующие права соответствующей категории. Но и КО в этом случае будет больше — 1,94, а полис выйдет дороже.

Чем старше водитель и чем дольше он водит, тем меньше для него коэффициент возраста и стажа (КВС). С 2019 года всех водителей разделили на 58 категорий и каждой присвоили свой КВС. А теперь для водителей 16–21 года без стажа коэффициент вырос до 1,93, а для автомобилистов в возрасте от 59 лет со стажем от трех лет он значительно меньше — 0,92.

Стаж считается с момента оформления прав. Так что, даже если вы не водите автомобиль, но права у вас есть, стаж все равно начисляется. Когда в полис вписывают нескольких водителей с разными КВС, во внимание принимается самый большой показатель.

Коэффициент мощности (КМ) применяется только для легковых автомобилей. Чем выше мощность двигателя, тем выше коэффициент.

Еще использовать машину можно не весь год, а только, например, для поездок летом на дачу. Это отражает коэффициент сезонности (КС). Чем короче период, тем меньше коэффициент и дешевле страховка. Например, за трехмесячное использование машины КС составит 0,5. А вот при оформлении полиса на 10–11 месяцев скидки уже не будет — КС равен 1, как за весь год. По этой же схеме рассчитывается и коэффициент в зависимости от срока страхования (КП).

При этом ЦБ убрал из правил коэффициенты за использование прицепа (КПр) и дополнительный коэффициент (КН) за нарушение закона об ОСАГО.