Калмыкия направит федеральные средства на развитие инструментов получения дохода

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Власти Республики Калмыкия намерены направлять полученные из федерального бюджета средства на развитие собственных инструментов для увеличения доходной составляющей бюджета региона. Об этом в пятницу на форуме "Территория смыслов" заявил глава Калмыкии Бату Хасиков.

"Если говорить о долгосрочных [проектах], то я принял такое решение, что те средства, которые мы в основном будем получать, мы их направим в большей степени не на формирование каких-то социальных объектов или инфраструктуры,... они посредством нацпроектов и так реализуются потихоньку, но нам нужно самим создавать инструменты, за счет которых мы будем увеличивать доходную составляющую в нашем регионе, то есть, чтобы регион сам зарабатывал, и чтобы эти инструменты сформировали вот такой общий сдвиг", - сказал он, отвечая на вопрос о том, каких успехов удалось добиться на посту главы региона, который Хасиков занимает с весны 2019 года.

Хасиков отметил, что для улучшения инвестиционной привлекательности будет создан фонд, который позволит софинансировать проекты в регионе. "У всех: и у местных предпринимателей, и у предпринимателей, которые хотят со стороны прийти, инвестировать, есть возможность, есть условия для того, чтобы начать что-то делать. Для этого мы создаем фонд, который будет готов софинансировать те или иные проекты. В общей совокупности за этот год, кроме уже запланированных денег по нацпроекту, удалось привлечь и федеральных, и внебюджетных средств более 1,5 млрд рублей", - рассказал он.

Глава Калмыкии также напомнил, что ранее была утверждена индивидуальная программа социально-экономического развития региона до 2024 года. "Мы сформировали индивидуальный план социально-экономического развития Республики Калмыкия, для этого нам на данном этапе выделяется большая сумма денег, для Калмыкии большая - 5 млрд [рублей], и это пока, и, соответственно, там есть определенные вектора <…> Мы занимаемся благоустройством... людям некуда выйти позаниматься спортом, погулять, сейчас мы стараемся вот это быстро сделать, чтобы создать такую атмосферу, что здесь комфортно жить. Это касается и учреждений, которые предоставляют медицинские услуги, образование и так далее", - рассказал он.

Огромный потенциал

Вместе с тем, Хасиков рассказал, что в регионе к моменту, когда он возглавил его, многое пришло в запустение, жители уезжали, однако благодаря поддержке, в том числе президента РФ и органов федеральной власти, удалось начать постепенное развитие региона. "Я очень благодарен поддержке федерального центра... была, есть большая поддержка, на которую мы опираемся и стараемся в кратчайшие сроки качественно и ответственно начать что-то изменять", - сказал глава республики, добавив, что команда для работы над этими изменениями практически сформирована.

По мнению Хасикова, огромную роль в развитии региона играет реализация национальных проектов. В том числе, благодаря им удается решать проблему обеспечения республики чистой водой. "Калмыкия - самый засушливый регион в России, и соответственно... задача номер один: обеспечить Калмыкию и с точки зрения потребления чистой качественной воды, и с точки зрения орошения земель, потому что наш регион в большинстве своем аграрный <...> План действий есть, и этот план уже реализуется", - подчеркнул он.

Кроме того, Хасиков отметил, что регион обладает огромным туристическим потенциалом, который должен и будет развиваться. "Все, кто приезжает к нам в гости в Калмыкию, все в восторге. Да, понятно, что нам многое надо сделать с точки зрения инфраструктуры, но мы уже что-то сделали, есть хорошая гостиница, есть туристические места, но энергетика просто потрясающая, когда степь, много неба <…> У нас есть Каспий, там мы планируем строить порт, у нас есть Волга - 11 км побережья прекрасного, где уже есть базы, но мы будем формировать и новые", - сказал руководитель региона.

В марте 2019 года Хасиков был назначен врио главы республики после отставки Алексея Орлова, который руководил регионом восемь лет. На выборах главы Калмыки, прошедших 8 сентября 2019 года, он набрал 82,54% голосов избирателей.

Форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье. Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодежи и АНО "Россия - страна возможностей".