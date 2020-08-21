Доходы главы ФСС в 2019 году выросли на 1,7 млн рублей

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Доход председателя Фонда социального страхования (ФСС) Андрея Кигима в 2019 году составил 10,4 млн рублей, следует из документа, опубликованного на сайте ФСС.

Доход главы ФСС за 2018 год составлял более 8,7 млн рублей, в 2019 году он заработал на 1,7 млн больше, чем в прошлом году. Как и в прошлом году, ему принадлежит квартира общей площадью 44,7 кв. м. Кроме того, в его пользовании находится квартира площадью 151,9 кв. м.

Супруга главы ФСС задекларировала более 8 млн рублей за 2019 год, в 2018 ее доход составлял более 10,9 млн рублей, за 2019 год она заработала меньше на 2,9 млн. Как и в прошлом году, в ее собственности находятся семь земельных участков, также в ее индивидуальной собственности находится квартира общей площадью 99 кв. м.