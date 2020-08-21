Минсельхоз России отметил высокий темп закладки садов в регионах

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 21 августа. / ТАСС/. Министерство сельского хозяйства России оценивает темп закладки садов в региона как очень высокий, сообщил журналистам в пятницу первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

"Государство предусмотрело достаточно системный комплекс мер для стимулирования закладки новых садов. Тем самым в России уже состоялся кластер современного производства товарного яблока в рамках импортозамещения, объем производства которых уже 1 млн т. Поэтому мы оцениваем темп закладки садов в региона РФ как очень высокий", - сказал Хатуов в кулуарах выставки "PROяблоко2020", которая проходит на Ставрополье. Он отметил, что ежегодный прирост составляет 18 тыс. га садов.

Международная выставка-форум "PROяблоко2020" 20 августа начала работу в Минеральных Водах. Она собрала садоводов со всей страны, которые обсудят проблемы и перспективы развития отрасли и государственные меры поддержки. Выставка и конгресс "PROяблоко2020" будут проходить до 22 августа.