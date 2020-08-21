Урожай яблок в России в 2020 году может составить 1,2 млн т

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 21 августа. / ТАСС/. Производство яблок в России в 2020 году, несмотря на неблагоприятные погодные условия, может быть на уровне прошлого года и составить 1,2 млн т, сообщил журналистам в пятницу первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

"Мы считаем, что оно (производство яблок - прим. ТАСС) составит не менее миллиона тонн, может, даже будет уровень прошлого года - это 1,2 млн т", - сказал Хатуов в кулуарах выставки "PROяблоко2020", которая проходит на Ставрополье.

Он отметил, что в этом году садоводы понесли убытки из-за непогоды.

"К большому сожалению, садоводы страны понесли определенные убытки в текущем году, потому что возвратные заморозки привели к гибели определенной части урожая. Но при всем при этом за счет того прироста по площадям, которые мы имеем, мы рассчитываем, что в целом в конце года мы посчитаем объемы произведенного количества товарного яблока", - добавил первый заместитель министра сельского хозяйства.

Международная выставка-форум "PROяблоко2020" 20 августа начала работу в Минеральных Водах. Она собрала садоводов со всей страны, которые обсудят проблемы и перспективы развития отрасли и государственные меры поддержки. Выставка и конгресс "PROяблоко2020" будут проходить до 22 августа.