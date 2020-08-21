"Распадская" будет действовать в соответствии с рекомендациями ЦБ по дивидендной политике

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. "Распадская" рассмотрела рекомендации ЦБ по дивидендной политике, будет действовать в соответствии с ними. Об этом в ходе телеконференции сообщила директор по отношениям с инвесторами компании Evraz (основной акционер "Распадской", доля более 90%) Ирина Бахтурина.

"Естественно, письмо видели все. Совет директоров в том числе. Мы рассмотрели рекомендации Центрального банка и, в целом, будем действовать в соответствии с ними", - сказала она.

В конце декабря 2019 года "Ведомости" со ссылкой на представителя миноритариев "Распадской" Виктора Обыденнова написали, что миноритарные акционеры компании подали жалобу в Банк России за неравное и несправедливое отношение ко всем акционерам. Несмотря на то, что чистая прибыль компании растет с 2016 года, объем дивидендных выплат не увеличивается. По мнению миноритариев, такая практика негативно сказывается на акционерной стоимости компании, а также приводит к недооценке акций.

Представитель "Распадской" тогда пояснил изданию, что цены на производимые компанией марки угля снижаются, что приводит к сокращению производства.

Капзатраты

"Распадская" понизила прогноз по капитальным затратам на 2020 год до $50 млн с мартовского ориентира в $64-65 млн, сообщил в ходе телеконференции гендиректор компании Андрей Давыдов.

"Уровень капзатрат на 2020 год составит порядка $50 млн", - сказал он.

С 2021 г. по 2023 г. компания планирует вложить $130 млн в реализацию нового проекта на шахте "Распадская", а также порядка $70 млн - на шахте "Распадская-Коксовая". "Плюс необходимо понимать, что нам ежегодно в стандартный период, в нормальные цены, требовались капзатраты на поддержание (в объеме) порядка $70-80 млн", - отметил Давыдов.

Складские запасы угля

Складские запасы угля "Распадской" практически равны нулю, дальнейшие продажи продукции будут зависеть об объемов добычи, сообщил Давыдов.

"Мы подняли склады. На сегодняшний день остатки практически отсутствуют, потому что разрез ["Распадский"] не работает и шахта ["Распадская"] тоже снизила объем производства практически на 600 тыс. тонн относительно аналогичного периода прошлого года. Склады на сегодняшний день практически обнулены, поэтому будем работать со сферой добычи", - сказал он, отвечая на вопрос о сохранении продаж компании на уровне прошлого года, несмотря на падение добычи угля.

О "Распадской"

"Распадская" занимается добычей и обогащением угля в Кемеровской области. Компания объединяет три шахты, один разрез, обогатительную фабрику и предприятия транспортной и производственной инфраструктуры.

Основным акционером компании "Распадская" является Evraz (доля более 90%).