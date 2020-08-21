В Калининградской области впервые начали строить автодороги из фибробетона

КАЛИНИНГРАД, 21 августа. /ТАСС/. Дорожники в Калининградской области при капитальном ремонте и реконструкции автотрасс для повышения качества и долговечности дорожного полотна впервые начали использовать инновационный композитный материал - фибробетон, сообщили ТАСС в пятницу в региональном министерстве развития инфраструктуры.

"Для Калининградской области применение фибробетона при дорожном капремонте и реконструкции - новшество. На первом, опытном этапе использования этого инновационного материала, задействовали два участка областных дорог со старым бетонным покрытием общей протяженностью 3,5 км. Сделаем покрытие и посмотрим, как оно поведет себя в различных погодных условиях", - рассказала глава министерства развития инфраструктуры Елена Дятлова.

Участки дорог Куликово - Заостровье и Вишневое - Сосновка - Вербное - Гусево в приморском Зеленоградском районе, на которых уложат фибробетонное покрытие, характеризуются довольно высокой транспортной интенсивностью и грузонапряженностью, что принципиально для получения объективных данных эксперимента, отметили в министерстве, уточнив, что фибробетон производит резидент Особой экономической зоны компания "Возрождение", она же и реализует проект.

Губернатор Антон Алиханов, побывавший накануне на опытно-экспериментальном участке автомобильной дороги с покрытием из фибробетона Вишневое - Сосновка - Вербное - Гусево считает, что инновационное дорожное покрытие "будет востребовано на трассах, где серьезная нагрузка, так как это высокопрочное покрытие". "Что касается стоимости, - если сравнивать новые ГОСТы по асфальту и новые ГОСТы по фибробетону, то получается существенно дешевле. Этот проект имеет хорошие перспективы", - подчеркнул глава региона, слова которого приводит пресс-служба областного правительства.

Губернатор сообщил также, что в Зеленоградском же районе реализуют проект реконструкции грунтовых дорог с использованием фибробетона. "Еще одно направление [использования фибробетона] - грунтовые дороги, когда в тело покрытия инжектируют фибробетон, на выходе получаются прочные дороги, которые могут служить десятки лет. Мы с главой администрации договорились и направим порядка 6 млн рублей, чтобы они реализовали хотя бы один такой проект в Зеленоградском городском округе, чтобы мы посмотрели, как он перезимует. Если дорога себя хорошо зарекомендует, то запроектируем такие работы по основным направлениям, где у нас есть грунтовое покрытие", - сказал Алиханов.