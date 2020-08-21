Единственным кандидатом от ЦБ в набсовет Сбербанка стал советник главы регулятора Игнатьев

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Советник председателя правления Банка России, нынешний глава набсовета Сбербанка Сергей Игнатьев стал единственным кандидатом от ЦБ в новый состав наблюдательного совета Сбербанка. Такое решение было принято на заседании набсовета госбанка 21 августа, следует из сообщение кредитной организации.

Таким образом, в новый состав наблюдательного совета не были номинированы первые зампреды ЦБ РФ Сергей Швецов и Ольга Скоробогатова, член совета директоров Надежда Иванова и главный аудитор Валерий Горегляд, которые сейчас входят в набсовет госбанка.

Всего в новый состав набсовета Сбербанка предложены 14 кандидатур: министр финансов РФ Антон Силуанов, помощник президента РФ Максим Орешкин, заместитель министра финансов Владимир Колычев, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Сбербанка Герман Греф, зампред правления банка Белла Златкис, старший советник East Office of Finnish Industries Эско Ахо, основатель и генеральный партнер фондов RTP Global Леонид Богуславский, ректор Московского физико-технического института Николай Кудрявцев, ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов, президент национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, заслуженный экономист Российской Федерации Геннадий Меликьян и независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению Надя Уэллс и советник председателя правления Банка России Сергей Игнатьев.

Окончательное решение по составу нового наблюдательного совета будет принято акционерами на годовом общем собрании, запланированном на 25 сентября этого года.

Планы по изменению набсовета

В мае глава Сбербанка Герман Греф сообщал, что список кандидатов в новый состав наблюдательного совета в связи с переходом контрольного пакета акций Сбербанка от Банка России к правительству РФ будет определен в августе. Позиция независимых директоров в набсовете будет усилена, отмечал он.