В Минкомсвязи заявили, что более 10 млн абонентов с eSIM появятся в России через три года

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Как минимум 10 млн российских абонентов с виртуальными сим-картами (eSIM) могут появиться в России через три года. Такое мнение в интервью проекту "Цифровая журналистика" высказал замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов.

"eSIM - это удобно, очень активно развивающийся сейчас тренд по все миру. Я думаю, что года через три мы с десяток миллионов как минимум получим в России абонентов, использующих eSIM", - сказал он.

eSIM - встроенный в устройство модуль, который дает возможность пользоваться услугами оператора без необходимости вставлять обычную сим-карту и приходить в офис для заключения договора об оказании услуг. Вместе с тем в России пока что отсутствует возможность удаленного заключения договора на предоставления услуг связи, из-за чего полноценное внедрение eSIM невозможно. Минкомсвязь в январе подтверждала, что активно ведет работу над нормативной базой для внедрения eSIM

В конце июля сразу два оператора - "Билайн" и "Мегафон" - объявили о том, что начинают оказывать услугу по подключению виртуальных сим-карт в магазинах своих сетей. "Мегафон" начал тестировать технологию в ТЦ "Метрополис" в Москве. "Билайн" запустил услугу в Москве и Санкт-Петербурге, в ближайшее время обещает сделать это в других регионах.

Первым из операторов "большой четверки" услугу по подключению eSIM в своих точках продаж запустил в 2019 году Tele2, получив соответствующее разрешение Минкомсвязи. Также сейчас подключить eSIM от Tele2 можно при личном обращении в магазинах re:Store и "Связного".