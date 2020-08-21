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Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 75 рублей впервые с 6 мая 2020 года

Курс евро рос до 88,13 рубля

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 1,65%, в моменте достигая 75,01 рубля, свидетельствуют данные площадки на 16:47 мск.

В последний раз курс доллара находился выше 75 рублей 6 мая текущего года.

По состоянию на 17:05 мск курс доллара уже находился на отметке 74,96 рубля (+1,58%), а курс евро рос на 0,65% - до 88,13 рубля.

В то же время стоимость октябрьского фьючерса нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижалась на 1,65% - до $44,16 за баррель. Нефть сорта WTI торговалась по $42,01 за баррель, что на 1,89% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

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