Минприроды и Росприроднадзор актуализируют методику расчета ущерба природе от предприятий

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Минприроды совместно с Росприроднадзором по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко к 1 октября актуализируют методику расчета ущерба природе от деятельности предприятий при нарушении законодательства, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Действующие методики исчисления вреда, конечно, нуждаются в актуализации с учетом опыта правоприменительной практики. В настоящее время Минприроды совместно с Росприроднадзором ведет разработку соответствующих документов. Они будут подготовлены, утверждены и направлены в Минюст на государственную регистрацию в установленный срок", - отметили в ведомстве.

Ведомства должны завершить работу к 1 октября.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Абрамченко, совершенствование подходов к определению вреда окружающей среде и актуализация методик нужны для создания прозрачного правового поля, механизмов, которые будут выполняться "загрязнителями". "Вице-премьер продолжает работу по созданию системных подходов к усилению ответственности предприятий, которые могут наносить вред окружающей среде. Это касается всех компонентов природной среды - водных объектов, почвы, недр и атмосферного воздуха", - отметил представитель Абрамченко, добавив, что анализ природоохранного законодательства сейчас показывает правовые пробелы, "белые пятна".

По мнению вице-премьера, необходимо сконцентрироваться на реальных механизмах предупреждения экологического вреда и предусмотреть ответственность и обязанность собственников промпредприятий выводить из эксплуатации промпредприятия и ликвидировать экологический вред.