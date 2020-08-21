Самый богатый депутат заксобрания Пермского края заработал почти 380 млн рублей

ПЕРМЬ, 21 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета по государственной политике и местному самоуправлению заксобрания Пермского края, член фракции "Единой России" Николай Благов задекларировал наибольший доход среди депутатов заксобрания в 2019 года, заработав 379,8 млн рублей, из них основную часть он получил от операций с ценными бумагами. Об этом в пятницу сообщается на сайте краевого парламента.

"Декларированный годовой доход... 379 846 024,52 (из них расходы по операциям с ценными бумагами: 365 995 720,67. Доход за 2019 год, подлежащий налогообложению, - 12 556 362,33", - указано в декларации.

Согласно декларации, у Благова в полной или частичной собственности пять домов и земельных участков, квартира, восемь нежилых зданий, в пользовании - шесть земельных участков и жилой дом площадью более 300 кв. м, легковые автомобили "М-21" и Genesis G80, два грузовика, снегоход и лодка.

Наименьший доход в 124,2 тыс. рублей задекларировал экс-депутат КПРФ Илья Кузьмин, отбывающий наказание в колонии общего режима за инсценировку покушения на убийство самого себя и ложный донос.