Швейцарский разработчик AI-платформы для возобновляемой энергетики WinJi получил $2 млн

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Швейцарский стартап WinJi, разработавший инновационную AI-платформу для управления активами в сфере возобновляемой энергетики, получил кредитную гарантию в размере €1,65 млн ($2 млн) от Швейцарского технологического фонда. Как сообщило в пятницу издание Power Engineering International, компания направит средства на дальнейшее совершенствование и разработку цифровых решений.

"Наша платформа True Power, в основе которой лежат алгоритмы машинного обучения, способна значительно повысить производительность и общий уровень рентабельности активов. В частности, решение позволяет проводить автоматизированную диагностику в формате детальных отчетов менее чем за сутки и не требует аппаратного обеспечения", - сказал основатель и главный исполнительный директор WinJi Бернхард Бродбек.

Цифровое решение True Power позволяет управлять активами в режиме онлайн и обеспечивать эффективную эксплуатацию энергетических активов для всего портфеля возобновляемых источников энергии. Оно является полностью масштабируемым и включает технологии обнаружения аномалий, защищенные патентами. Согласно оценкам WinJi, новая платформа может помочь владельцам активов увеличить уровень их производительности на 5%, тем самым повысив внутреннюю норму доходности (IRR) ветряных и солнечных проектов до 50%.

Ранее WinJi провела детальный анализ ветряных и солнечных активов, расположенных на трех континентах и обладающих общей мощностью в 2 ГВт, на основе чего компания проанализировала средний уровень производительности и разработала комплекс мер по его повышению. Эта информация легла в основу алгоритмов для ранее цифровой платформы True Power.