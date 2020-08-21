"Газпром" подписал с Тульской областью программу газификации на 2021-2025 годы

ТУЛА, 21 августа. /ТАСС/. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Инвестиции "Газпрома" запланированы в объеме 12,9 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

С 2005 по 2019 годы "Газпром" направил на эти цели 4,75 млрд рублей. За этот период построено 89 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 840,5 км. Уровень газификации Тульской области увеличен на 10% и на 1 января 2020 года достиг 89,3%, в том числе в городах - 94,7%, в сельской местности - 81,6%.

В 2020 году "Газпром" выделяет 1 млрд рублей на проектирование и строительство 36 межпоселковых газопроводов в 15 районах Тульской области. В настоящее время проектно-изыскательские работы завершены, развернуто строительство 20 газопроводов.

До конца 2020 года компания планирует ввести в эксплуатацию газораспределительную станцию (ГРС) "Новотульская". В результате реконструкции ее производительность увеличится почти в два раза - со 135 тыс. куб. м в час до более 260 тыс. куб. м в час. Это позволит повысить надежность газоснабжения потребителей в осенне-зимний период и обеспечить газом новое металлургическое предприятие. "Газпром" также намерен начать реконструкцию еще двух ГРС - "Ясногорск" и "Северо-Задонская".

Новая программа

Согласно подписанному в пятницу документу, инвестиции "Газпрома" в объеме 12,9 млрд рублей будут направлены на строительство 184 газопроводов-отводов и межпоселковых газопроводов протяженностью 795 км, двух ГРС, а также на техническое перевооружение еще шести ГРС. В результате будут созданы условия для газификации 278 населенных пунктов в Алексинском, Арсеньевском, Белевском, Богородицком, Веневском, Воловском, Дубенском, Ефремовском, Заокском, Киреевском, Куркинском, Ленинском, Новомосковском, Одоевском, Плавском, Суворовском, Узловском, Щекинском, Чернском, Ясногорском районах и в Туле.

Правительство региона в свою очередь обеспечит строительство 690 км внутрипоселковых газопроводов, подготовку более 8,9 тыс. домовладений и двух котельных к приему газа.

"Очень важно, что газ пойдет в населенные пункты сельских территорий. Это соответствует программе развития сельских территорий, важно удержать население, поддержать наших аграриев. То голубое топливо, которое пойдет на наши технологические площадки, будет способствовать росту новых производств, созданию новых рабочих мест", - отметил Дюмин.

Социальные проекты

Алексей Миллер и Алексей Дюмин также приняли участие в торжественной церемонии открытия ледового дворца в Туле. "Комплекс по-настоящему впечатляет. Подобных ему в Тульской области просто нет. Он вмещает 3 тыс. болельщиков и готов принимать хоккейные матчи высокого уровня. Кроме того, дворец станет тренировочной базой для юных хоккеистов и фигуристов из спортивной школы олимпийского резерва. Здесь созданы все условия для воспитания спортсменов мирового уровня", - сказал Миллер.

Общая площадь ледового дворца превышает 14,8 тыс. кв. м, вместимость - 3 363 человек. В двухэтажном здании есть не только ледовая арена, но и спортивный зал для проведения занятий на силовых тренажерах, занятий по борьбе.

Глава Минспорта Олег Матыцин отметил, что ведомство окажет содействие в организации в новом дворце состязаний федерального уровня. "Если поступят заявки от федерации и от субъекта, мы будем более чем внимательно к ним относиться и будем, конечно, включать в единый календарный план мероприятий, потому что условия комфортные, они соответствуют абсолютно всем требованиям", - сообщил журналистам Матыцин.

Алексей Миллер и Алексей Дюмин также дали старт строительству многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса в Туле. Ожидается, что комплекс будет введен в эксплуатацию в 2023 году.