Польша планирует исключить РФ из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение

ВАРШАВА, 21 августа. /ТАСС/. Польское правительство планирует исключить Россию и еще ряд стран из списка государств, с которыми республика запрещает осуществлять авиационное сообщение из-за пандемии COVID-19. Об этом свидетельствует текст опубликованного в пятницу проекта распоряжения, выдержки из которого приводит Польское агентство печати.

Из списка стран, подпадающих под запрет на полеты, исчезли Китай, Россия, Габон, Сингапур, Сербия, а также Сан-Томе и Принсипи, указано в сообщении.

В целом же польский список стран, в который запрещены пассажирские авиарейсы, становится больше. Число фигурирующих в нем государств и территорий увеличивается с 44 до 63. Среди них - Албания, Бельгия, Венесуэла, Гибралтар, Индия, Испания, Ливия, Ливан, Мальта, Монако, Намибия, Парагвай, Румыния и США.

Планируется, что новое постановление будет действовать с 26 августа по 8 сентября. Запрет на полеты не касается самолетов, выполняющих рейсы с согласия премьер-министра республики. Запрет не коснется и военных полетов.

Полный запрет на международное авиасообщение, введенный Польшей в середине марта из-за пандемии, был отменен в ночь с 16 на 17 июня для стран Европейского союза и ряда других направлений. 2 июля крупнейшая польская авиакомпания LOT возобновила полеты в Канаду, Японию и несколько стран Азии. Список стран, с которыми авиасообщение пока не разрешается, регулярно обновляется.