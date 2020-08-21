ФАС выдала Росбанку предупреждение из-за ненадлежащего информирования клиентов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала Росбанку предупреждение по признакам недобросовестного информирования потребителей об условиях обслуживания пакета "Золотой" и других пакетов, говорится в сообщении ведомства.

"В ФАС России поступили материалы Банка России, которые указывают на признаки недобросовестного поведения ПАО "Росбанк" при информировании потребителей об условиях бесплатного обслуживания пакета банковских услуг "Золотой" и других пакетов", - отмечается в сообщении.

В действиях Росбанка ФАС выявила признаки нарушения Закона о защите конкуренции.

Одно из условий бесплатного обслуживания пакетов услуг - это поддержание определенных среднемесячных остатков средств клиента на счетах в банке, при этом для разных пакетов услуг условие о видах счетов, остатки на которых учитываются, отличается, сообщают в ведомстве. До ноября 2018 года условие о нулевой комиссии по ряду пакетов услуг распространялось только на остатки на "Счетах" и "Сберегательных счетах", с начала 2019 года к этому перечню был добавлен "Счет срочных вкладов".

При этом улучшенные условия Росбанк применял только для новых клиентов, однако потребителей о таком решении надлежащим образом не проинформировал. "Из размещенных на сайте и в личных кабинетах сведений действующих клиенты банка могли ошибочно посчитать, что размещение средств на счетах срочных вкладов сохранит им бесплатное обслуживание и соответственно принять решение о переводе средств на вклады, исходя из более привлекательного процента. В результате такие клиенты были вынуждены оплатить комиссию за обслуживание", - отмечают в ФАС.

Требования к банку

В соответствии с выданным предупреждением банк должен раскрыть на сайте полные условия обслуживания пакетов банковских услуг, внести изменения в типовые формы документов и в тарифы, направленные в том числе на единообразное закрепление используемых терминов, довести всю эту информацию до клиентов банка, подчеркивают в антимонопольном органе. Предупреждение подлежит исполнению в течение 30 календарных дней с момента его получения банком.