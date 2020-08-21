Таможенный комитет Белоруссии заявил о многократном увеличении незаконного ввоза валюты

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Число попыток незаконного ввоза иностранной валюты в Белоруссию за месяц увеличилось в четыре раза. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте Государственного таможенного комитета республики.

"В четыре раза увеличилось количество попыток незаконного ввоза иностранной валюты в Беларусь из-за пределов ЕАЭС в августе этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого", - сообщается в официальном Telegram-канале комитета. Уточняется, что за 20 дней августа "выявлен 51 случай на общую сумму более $300 тыс., изъятых в части превышения суммы, разрешенной к перемещению через таможенную границу без декларирования".

В комитете напомнили, что в соответствии с таможенными правилами ЕАЭС перемещаемые через таможенную границу наличные денежные средства на сумму свыше $10 тыс. в эквиваленте подлежат таможенному декларированию. В случае, если перемещаемая сумма превышает 100 тыс. в эквиваленте, таможенному органу дополнительно должны быть представлены документы для подтверждения происхождения денег, добавили таможенники.