Операторам предложили протестировать первое российское оборудование для 5G

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российские операторы связи получили предложение протестировать первое отечественное оборудование для 5G, рассказал в интервью проекту "Цифровая журналистика" замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов.

"Буквально на днях у нас состоялась рабочая группа в рамках АНО "Цифровая экономика" по данному вопросу. И коллеги из промышленности предложили операторам связи поучаствовать в тестировании отечественных разработок, [операторы] заинтересованы. Изучают [это предложение]", - сказал он, отвечая на вопрос, когда будет готово первое российское оборудование для 5G.

Вместе с тем, говоря о возможностях использовать отечественные разработки для внедрения 5G в России, Иванов допустил, что это может сдвинуть сроки внедрения технологии на год-полтора, в отличие от строительства сетей связи пятого поколения на иностранном оборудовании.

Кроме того, еще одно препятствие к скорому внедрению 5G - получение необходимых диапазонов частот, в частности самого перспективного - 3,4-3,8 ГГц, добавил замминистра. По его словам, сейчас Минкомсвязь и другие ведомства рассматривают возможности использования в качестве основных диапазонов 2,3-2,4 ГГц, 2,5-2,7 ГГц, 4,4-4,99 ГГц, а также миллиметровый диапазон (выше 24 ГГц) - для создания технологический сетей связи.

"К сожалению, задачи конверсии диапазона 3,4-3,8 ГГц наиболее сложные, их одним махом не решить. И сейчас делать упор только на этот диапазон очень затруднительно. Мы слышим коллег из силового блока, что зачастую это невозможно. Надеемся на двусторонний диалог, продолжаем работать. Как появится возможность, мы ею воспользуемся", - объяснил он.

Кроме того, конверсия нужного спектра также достаточно затратна, только на первый этап инвестиции в это могут составить порядка 360 млрд руб., напомнил Иванов.

Массовое внедрение 5G в России

Коммерческое массовое покрытие сетями 5G городов-миллионников должно начаться только к концу 2021 г., следует из федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика". Однако до сих операторам связи не выделили необходимые для этого частоты, включая "золотой" диапазон 3,4-3,8 ГГц, который считается наиболее оптимальным для покрытия сетями 5G городской среды. На этом диапазоне сегодня построены коммерческие сети 5G в нескольких десятках стран. Несмотря же на перспективы для развития 5G, в России частоты диапазона 3,4-3,8 ГГц используют только силовые ведомства и спецсвязь.

При этом операторы связи считают, что без "золотого" диапазона развитие сетей 5G в России и их массовое внедрение в принципе находится под вопросом.