Глава ФАС утвердил создание двух новых структурных подразделений

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев подписал приказ о создании двух новых структурных подразделений - управления социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг, а также управления контроля здравоохранения, сообщили в пресс-службе ФАС.

Отмечается, что подразделения приступили к работе с 21 августа, курировать их работу будет заместитель руководителя ФАС Тимофей Нижегородцев.

Управление социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг возглавила Надежда Шаравская, руководителем управления контроля здравоохранения стала Елена Клостер.

"Формирование двух новых управлений полностью отражает приоритеты антимонопольного ведомства, которые направлены на усиление нашей работы на социально значимых рынках", - отметил Нижегородцев, слова которого передает пресс-служба.

Надежда Шаравская работает в ФАС с 2008 года. C 2011 по 2020 год занимала должность заместителя начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России.

Елена Клостер работает в антимонопольных органах с 1998 года. C 2015 по 2020 год она возглавляла Хабаровское УФАС России.