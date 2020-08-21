Райффайзенбанк снизил ставки по всем вкладам в рублях

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Райффайзенбанк снизил ставки по всем рублевым вкладам, максимальная ставка снизилась на 0,25 процентных пункта (п.п.), до 2,98%. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Согласно мониторингу, в массовом сегменте ставки понижены на 0,1-0,35 п.п. по вкладам от 91 дня, а максимальная ставка в рублях в массовом сегменте была снижена на 0,25 п.п., до 2,98%.

"Снижение тарифов по вкладам связано с изменением конъюнктуры рынка в связи со снижением ключевой ставки", - уточнили ТАСС в пресс-службе банка.

Ранее на этой неделе ставки по рублевым вкладам снизили Сбербанк, банк "Открытие" и Газпромбанк.