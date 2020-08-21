Помпео: власти США продолжат принимать меры против связанных с властями Китая компаний

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Вашингтон готов продолжать введение ограничений в отношении китайских компаний, которые связаны с властями КНР и якобы представляют угрозу для безопасности США. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала CNBC госсекретарь США Майкл Помпео.

Руководителю внешнеполитического ведомства был задан вопрос о том, будут ли американские власти принимать против всех китайских компаний, активно работающих в США и других западных странах, такие же меры, какие были приняты в отношении социальной сети TikTok. "Мы сосредоточены не на конкретных компаниях, а на технологиях и Коммунистической партии Китая (КПК)", - ответил Помпео.

"Наша цель не в том, чтобы преследовать любую китайскую компанию из-за того, что она является коммерчески успешной", - заверил Помпео. По его словам, Вашингтон готов принимать меры в отношении "китайских коммерческих структур, которые управляются КПК и представляют угрозу национальной безопасности США".

31 июля президент США Дональд Трамп объявил, что планирует запретить TikTok на территории США. 3 августа он заявил, что Microsoft или другая американская компания должна заключить сделку по приобретению TikTok у китайской компании ByteDance до 15 сентября, иначе работа соцсети будет запрещена на территории страны. Опасения администрации США в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям. 14 августа Трамп подписал исполнительный указ, обязующий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов на территории США. В документе говорится, что в течение 90 дней с момента опубликования указа (с возможностью продления на 30 дней) Комитет по иностранным инвестициям США должен обязать ByteDance и ее дочерние компании избавиться от всех активов и прав в США.

17 августа Министерство торговли США ввело ограничения в отношении 38 дочерних компаний китайской корпорации Huawei по доступу к продукции, произведенной с использованием технологий и программного обеспечения США. В список вошли дочерние компании из 21 страны, в том числе из России (Huawei Cloud Russia и Huawei OpenLab Moscow). Президент США Дональд Трамп объяснил новые санкции в отношении Huawei тем, что, по его мнению, китайская компания занимается шпионажем.