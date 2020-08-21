В Ростове-на-Дону стартовал первый региональный этап проекта "Цифровой прорыв"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 августа. /ТАСС/. Первый региональный этап конкурса "Цифровой прорыв" в рамках президентской программы "Россия - страна возможностей" стартовал в пятницу в Ростове-на-Дону, за выход в финал будут бороться 110 команд, представляющих разные регионы Южного федерального округа, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия конкурса.

В рамках открытия состоялась IT-встреча "Цифровой прорыв 2020. Вызовы, тренды, люди", в которой приняли участие представители федеральных и региональных властей, бизнес-структур и экспертного сообщества. По словам организаторов, она стала первой из серии мероприятий, которые пройдут в восьми федеральных округах и позволят оценить уровень готовности регионов РФ к переходу на цифровое взаимодействие между государством, обществом и бизнес-структурами.

"Ростовской области нужны профессионалы в цифровой отрасли, чтобы решать целый ряд серьезнейших задач. Уже сейчас мы создаем необходимую инфраструктуру: центр управления регионом, центр цифровой трансформации. Все это для того, чтобы обеспечить динамику цифровизации во всех сферах жизни и отраслях экономики, чтобы уже в обозримой перспективе приблизиться к выполнению национальной цели, сформулированной президентом страны, и чтобы все наши цифровые инициативы помогли достичь качественного улучшения в жизни людей", - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев на встрече.

По словам генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова, в региональном этапе конкурса в Ростове-на-Дону примут участие 110 команд, помогать им будут более 100 экспертов.

"В проект вовлечены больше 4 тыс. отраслевых специалистов со всего Южного федерального округа. А это значит, что у участников есть хорошая возможность привлечь внимание к себе и своим идеям, ведь лучшие из них будут взяты на вооружение и реализованы в компаниях и государственных органах", - отметил Комиссаров, обращаясь к участникам конкурса.

Кейсы от власти и бизнеса

Как отмечают организаторы, на конкурсе участникам - командам IТ-специалистов, дизайнеров и управленцев - предстоит решить в общей сложности 10 кейсов, предложенных региональными органами власти, крупными российскими корпорациями, а также представителями малого и среднего бизнеса. Среди направлений - информационная безопасность, автоматизация взаимодействия граждан с органами власти, жилищно-коммунальные вопросы, работа с молодежью, телеком и другие.

"Главными критериями отбора заданий стала возможность практической реализации, применения разработанных решений в работе конкретных предприятий", - пояснил руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков.

По его словам, в этом году в целом по стране для участия в конкурсе "Цифровой прорыв" уже зарегистрировались почти 34 тысячи человек из 85 регионов. На Юге России больше всего участников (1299 человек) представляют Ростовскую область, 792 - Краснодарский край, 302 - Волгоградскую область, в конкурсе участвуют 185 человек из Крыма, 119 - из Севастополя, 96 - из Астраханской области и 25 человек из Адыгеи.

Региональный этап в ЮФО продлится по 23 августа - в этот день будут названы 30 лучших команд, которые станут финалистами "Цифрового прорыва". Следующий региональный этап конкурса пройдет в Приволжском федеральном округе - его участники встретятся 12-14 сентября в Нижнем Новгороде.

О конкурсе

Конкурс "Цифровой прорыв" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей". К его реализации приступили в апреле 2019 года. Задания для конкурсантов готовили федеральные и региональные министерства, Счетная палата РФ, Ростелеком, Федеральная налоговая служба, Росстат, ПАО "Газпром нефть", госкорпорация "Росатом", МТС и "Мегафон".

Главная цель проекта - найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. По результатам конкурса участники смогут получить работу в ведущих компаниях страны или выиграть денежный приз в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в мастерской управления "Сенеж". Второй конкурс начался в марте.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы. Наблюдательный совет организации возглавляет президент России.