Saudi Aramco приостановила инвестиции в нефтехимический проект в Китае

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение приостановить инвестиции в строительство нефтеперерабатывающего комплекса стоимостью $10 млрд в китайской провинции Ляонин. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Bloomberg.

По данным агентства, решение было принято после консультаций с китайскими партнерами и связано с неопределенностью, сохраняющейся на мировом рынке нефти.

Договоренность о реализации этого совместного проекта, напомнило агентство, была достигнута в феврале прошлого года во время визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в Пекин и расценивалась как свидетельство намерений Саудовской Аравии укрепить свои позиции в Азии.

Обрушение цен на нефть и сокращение спроса на энергоносители в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вынудили энергетические компании пересмотреть свои планы, отметило агентство. В этих условиях саудовская компания "намерена резко сократить капиталовложения с тем, чтобы в условиях низких цен на нефть сохранить размер дивидендов на уровне $75 млрд".

Ранее в августе агентство Bloomberg сообщило о намерении саудовской компании сократить капитальные вложения в 2021 году до $25 млрд, что составляет почти половину от первоначально планировавшихся на эти цели $40-45 млрд.