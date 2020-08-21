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Пандемия COVID-19

Экспорт российской вакцины от коронавируса может начаться весной 2021 года

Денис Мантуров отметил, что это произойдет, когда Россия выйдет на качественный объем производства в стране

КОСТРОМА, 21 августа. /ТАСС/. Экспорт вакцины от коронавируса российского производства может начаться весной 2021 года, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"По мере наращивания объемов производства вакцины у нас и по мере взаимодействия наших институтов, в частности, [Центра] имени Гамалеи, с иностранными коллегами, потому что нужно пройти цикл апробаций, чтобы принять решение. Кто-то и сегодня готов закупать, но мы не готовы, потому что нужно решить собственные задачи. <…> Объективно говоря, это, наверное, весна следующего года, если говорить об экспорте. Это когда мы уже выйдем на качественный объем производства у нас в стране", - сказал Мантуров.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияПандемия COVID-19
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