Портал с турами с кешбэк за первый день работы посетили более 200 тыс. человек

"На текущий момент мирпутешествий.рф посетили 200 тыс. человек, и темпы прироста таковы, что до конца дня мы ожидаем более полумиллиона посетителей", - сказала Догузова.

По ее словам, активность на сайте была отмечена в первые минуты продаж, посещаемость сайта продолжает расти. "Первая покупка была совершена на третьей минуте после начала программы, а за несколько часов туров было куплено более чем на 150 млн рублей", - сообщила Догузова.

В пресс-службе компании-провайдера Ngenix (входит в группу "Ростелеком") отметили, что пик посещаемости пришелся на 14:00 мск, когда трафик вырос почти в 3 раза относительно среднего значения и более чем в 24 раза относительно "тихих" часов ночью, когда активность пользователей была минимальной. "Сейчас мы успешно справляемся с нагрузкой и готовимся к всплескам популярности, вызванных активной работой других партнеров проекта. В случае резкого увеличения нагрузки на веб-ресурс трафик пользователей будет распределен между узлами платформы, находящимися в каждом федеральном округе РФ. Дополнительные механизмы оптимизации изображений позволят значительно ускорить скорость загрузки веб-страниц на мобильных устройствах пользователей в любой точке страны" - сообщили в пресс-службе Ngenix.

Наибольшей популярностью по просмотрам на сайте пользуются города Золотого кольца, регионы вдоль Волги. Также наблюдается большое количество запросов по югу России, оздоровительным курортам Кавказа, Урала, а также по Дальнему Востоку.

Специальная программа по поддержке внутреннего туризма, в рамках которой туристы смогут получить возврат части стоимости туров или проживания, стартовала 21 августа и продлится неделю, до 28 августа включительно. В программе участвуют все регионы России, однако по наиболее загруженным направлениям (Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Алтай, Калининградская область) поездки с кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца года. Обязательные условия: продолжительность тура или проживания в гостинице должна быть не меньше четырех ночей, стоимость путевки - от 25 тыс. рублей.