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Внедорожник Aurus Komendant представят осенью 2021 года

Серийное производство автомобиля должно начаться в 2022 году, уточнил глава Минпромторга Денис Мантуров
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© Артем Геодакян/ТАСС

КОСТРОМА, 21 августа. /ТАСС/. Предсерийный образец внедорожника Aurus Komendant, который разрабатывался в рамках проекта "Кортеж", будет представлен осенью 2021 года, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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"Серийное производство Komendant должно начаться в 2022 году. Объективно, мы сможем показать уже предсерийный образец следующей осенью, чтобы в марте - апреле 2022 года запустить производство", - сказал министр.

Ранее планировалось представить новинку на Московском автосалоне, который должен был пройти в конце августа этого года, однако был отменен из-за пандемии коронавируса.

По мнению министра, внедорожник Aurus Komendant станет наиболее востребованной моделью всей линейки.

Aurus - первый российский бренд премиальных автомобилей, созданный "с нуля" специалистами НАМИ с использованием иностранных разработок и комплектующих. Пока автомобили поштучно производятся на мощностях московской площадки НАМИ. Массовое производство должно начаться в 2021 году на заводе автомобильного производителя Sollers в Алабуге (Татарстан). Акционерами Aurus выступают ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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