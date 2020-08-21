Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу завершили торги разнонаправлено

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в пятницу завершил торги разнонаправленно. Так, индекс Мосбиржи вырос на 0,06%, до 2 995,61 пункта, РТС снизился на 0,85%, до 1 262,01 пункта. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Доллар к рублю на 19:25 мск вырос на 1,38%, до 74,8 рубля, евро - на 0,5%, до 88 рубля. Стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 2,76%, до $43,63 за баррель.

В свою очередь на европейских площадках также преобладали продажи, в том числе на фоне выхода негативной статистики. "В августе композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны опустился до 51,6 пункта, хотя прогнозировался как минимум на уровнях июля (54,9 пункта)", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Кроме того, итоги июльской сессии ФРС США служат фактором ужесточения рыночных условий, что снижает спрос на бумаги, добавил аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин.

В лидерах роста сегодня оказались глобальные депозитарные расписки TCS Group (+3,31%), а также акции "М. Видео" (+2,76%) и "Яндекса" (+1,51%). Лидерами снижения в пятницу стали акции Petropavlovsk (-3,03%), "префы" "Татнефти" (-2,39%) и обыкновенные акции Сбербанка (-0,91%).

"Акции золотодобытчиков в пятницу корректировались ввиду неспособности золота вернуться к уверенному повышению. Фьючерсы на драгоценный металл находились около $1950 за унцию, но на данный момент их недавнее падение все еще укладывается в рамки краткосрочной коррекции", - пояснила аналитик "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Бумаги Сбербанка в пятницу выходили в плюс после подтверждения наблюдательным советом рекомендации по дивидендам за прошлый год в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, но затем вернулись к снижению", - добавила эксперт.

Прогноз на понедельник

По мнению Бахтина, в начале будущей недели на рынке могут наблюдаться смешанные настроения. "Вашингтон и Пекин заявили о желании возобновить торговые переговоры - подвижки в этом направлении могут поддержать риск-аппетиты. В то же время статистика по заболеваемости коронавирусом в отдельных странах, например, в Испании, Франции, Южной Корее, напротив, все сильнее настораживает участников торгов", - отметил эксперт.

В "БКС Премьер" полагают, что в понедельник индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 2 975-3 025 пунктов, курс рубля к доллару - в пределах 74-75 руб.

Осин считает, что шансы итогового роста российского рынка в понедельник преобладают, "несмотря на возможность снижения рынка по итогам следующей недели на фоне повысившихся информационных рисков и рисков ликвидности".

Целевые диапазоны закрытия первого дня следующей недели "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 2 980-3 050 пунктов, а также 73,9-75,6 руб. и 87,4-88,7 руб. соответственно.